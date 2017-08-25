Запуск ракеты «Сокол Тяжёлый» произойдёт не ранее 24 июня

У ракеты важная миссия – вывести на орбиту спутники и другие не менее важные космические аппараты.

Falcon Heavy (или дословно Сокол Тяжелый) – это многоразовая тяжеловесная ракета-носитель, полностью разработанная компанией SpaceX, принадлежащей Илон Маску. Она мощнее своего «собрата» Falcon 9 и у неё высокая грузоподъёмность. Ракета данного образца была предназначена для переноса людей в космос за пределы низкой околоземной орбиты, она уже три раза отправлялась в космос, после чего успешно возвращалась домой (на Землю). Добавим, что ракета не использовалась по своему «изначальному» назначению, после её первого запуска было решено – применять «изделие» только для доставки на орбиту тяжёлых спутников.

Четвертый запуск ракеты был намечен на 22 июня, однако, как оказалось, сборка Falcon Heavy окончательно не завершилась. Сейчас проводят последний этап – окончательно завершают сборку ракеты и подготавливают её к запуску. При этом работы будут завершены не ранее 24 июня. Об этом сообщает интернет портал Space.com.

Ракета выведет на орбиту спутники для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, атомные часы (разработанные НАСА) и специальный аппарат, который оценит возможность использования «солнечного паруса» для передвижения в космосе.



