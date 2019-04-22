США хочет ввести санкции против Турции за С-400

Представители республиканцев и демократов Конгресса Соединенных Штатов требуют ввести санкции против Турции в случае покупки зенитно-ракетной системы С-400 у России. Перед Анкарой стоит нелегкий выбор будущего партнера.

Хоть Турция давно сотрудничает с Америкой, правительство США не отменяет готовности прибегнуть к вынужденным мерам, если турецкое правительство приобретёт С-400. Турции грозит исключение из проекта по разработке многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Правительство США надеется, что действующий президент Турции сделает верный выбор, который будет решающим для политической судьбы государства, сотрудничать с союзниками или перейти на сторону противника.

Вашингтон предложил Эрдогану перенести поставки систем противовоздушной обороны до 2020 года, что позволило бы избежать американских санкций и создавшегося напряжения между союзниками.

Министр иностранных дел Турции заявляет, Анкара твердо решила, что не откажется от покупки С-400. И приобретение данных систем не подлежит повторному пересмотру.