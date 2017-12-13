Косачёв: «Российский скандал» в Австрии является спланированной компанией

Собственно, не сложно удивиться. Как только руководство этой страны проявило благожелательное отношение к Владимиру Путину, тут же «тёмные силы» должны были ответить. Они и ответили очередной провокацией.

Константин Косачёв, возглавляющий в Совфеде комитет, занимающийся международными делами, заявил следующее. «Российский скандал» в Австрии, который сейчас усиленно раздувается Западом, является всего лишь очередной спланированной компанией против России.

Со слов политика, всё говорит именно об этом. О провокации, которая имеет международный масштаб. При этом, её заказчики не особо прячутся и не скрывают своих намерений.

Косачёв продолжил, что вскоре может последовать появление и других «сенсаций». Их главным и обязательным отличительным признаком станет наличие «русского следа».

По факту, произошло следующее. Все либеральные политики Запада, которые желают мыслить в реальной политической плоскости, получили предупреждение, что компромат имеется на каждого из них. Если же он отсутствует, то его не сложно «организовать» и лучше помалкивать.

«Отравление» Скрипалей является очень ярким примером. Сколько вони, сколько крика и уже сколько месяцев полная тишина. Нужны новые «аферы России». Мало оказалось целого ведра «Новичка», который разлили по всей Великобритании вездесущие российские агенты, и который почти моментально улетучивается, попав во влажную среду. Ничего не напоминает?

Впрочем, джентельмены ошибок совершать не могут по определению. Тем более, признаваться в них на весь мир.

Косачёв отметил, что у понятий европейской демократии есть свои «стражи». При этом они не любят её, поскольку она не может гарантировать получение нужного результата. Следовательно, необходимо прибегать к проверенным, хотя, и грязным средствам. Это скандалы и провокации.

Очередной разгорелся ровно за неделю до того, как произойдут выборы в Европарламент.

Один из австрийских политиков, выступавших за отмену антироссийских санкций, якобы, вступил в сговор с россиянкой, которая, в обмен на помощь в его выборах попросила возможности нелегального бизнеса в Австрии. Потом оказалось, что эта женщина является гражданкой Литвы, а разговор «перевёрнут», однако, мнение о «ложечках» уже осталось.

После этого вице-канцлер Австрии, имеющий все возможности победить на выборах, как честный человек, подал в отставку.

Трудно бороться честным людям с нечестными приёмами. Тем более, когда они организуются силами целых государств.