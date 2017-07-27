Удостоверение президента Зеленского кратковременно побывало на полу

Сегодня, 20 мая, в Украине прошло «громкое» событие - избранный президент Владимир Зеленский вступил в должность. Но, как оказалось, инаугурация не прошла без конфуза. Удостоверение президента побывало на полу. Об это сообщает украинское издание «Страна».

Конфуз произошел следующим образом: президентское удостоверение, которое располагалось на бархатной подушке, было вручено новому президенту Украины главой Конституционного суда Натальей Шапталу, после чего, отправилось обратно. Солдат, державший подушку, на которую вернулось удостоверение, отошел от трибуны и сделал строевой приём «кругом», именно в этот промежуток времени президентское удостоверение слетело со своего места и приземлилось на пол.

Неприятное происшествие быстро «замяли», подхватив его и вернув на место. Сам Владимир Зеленский этого не заметил, поскольку в это момент внимательно слушал главу ЦИК.

Отметим также, что сегодня новый лидер «принял уже несколько решений»: призвал уволить ряд министров и глав других ведомств, кроме этого, он предложил кабинету министров освободить свое место, чтобы его могли занять те, кто будет думать о будущем поколении.

Украинский медиаэксперт Михаил Погребинский признался, что речь Зеленского его впечатлила, более того, она была лучшей из тех, что ему доводилось слышать в Верховной Раде.



