На сайте в Тульской области можно было купить водительское удостоверение

На одном из сайтов в Тульской области можно было купить водительское удостоверение. Суд уже вынес решение о закрытии сайта.

Противоправную деятельности в сети Интерент обнаружили сотрудники правоохранительных органов Куркинского района Тульской области. Владелец сайта открыто разместил информацию о продаже водительских удостоверений. Фальшивые права можно было беспрепятственно купить. Для этого не надо было сдавать экзамены в ГИБДД.

Данный вид предоставления услуг является незаконным. Сайт по исковому заявлению прокуратуры внесен в «черный список». Он запрещен к распространению в РФ.