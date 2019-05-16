Спикер Верховной Рады Украины пригрозил судом Зеленскому

Парубий выступил с критикой в адрес главы государства. По его словам, решение о досрочном роспуске парламента является антиконституционным и может привести страну к еще большему кризису.

Спикер Верховной рады не мог начать заседание по причине отсутствия кворума в 226 парламентариев, однако воспользовавшись изменениями в законе начал заседание без его регистрации. По мнению Парубия, ни он, ни парламент, не вправе отменить решение президента о досрочном роспуске парламента. Таким образом, единственным способом определить правомерность данного решения будет обращение в высший конституционный суд Украины.

Сегодняшнее (22-го мая) внеплановое заседание Верховной Рады было созвано Владимиром Зеленским с целью принятия поправок к действующему закону о выборах, а так же для принятия закона о прозрачности закупок во время парламентских кампаний. Тем не менее, Рада отказалась включать на повестку дня законопроекты президента. Возможно, они будут рассмотрены и приняты на следующем собрании, которое спикер Верховной Рады Андрей Парубий назначил на 28 мая.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в свою очередь назвал законопроекты Зеленского узурпаторскими. По его мнению, подобные законы принимались во времена президентства Виктора Януковича. Ляшко объявил об уходе в «радикальную оппозицию» и не подчинении действующему президенту.