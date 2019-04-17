Глава военного комитета НАТО: «Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым»

Решение было принято на собрании членов НАТО в Брюсселе. Озвучил заявление глава военного комитета Североатлантического альянса сэр Стюарт Пич. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в украинском издании UNIAN.

Выразился британский военный деятель следующим образом: «Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым». Процитировала слова Пича Газета.ru.

Это не все, что «требует» НАТО от России. В альянсе призвали РФ освободить украинских моряков, которые инициировали инцидент в Керченском проливе. Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой - ввести против России новые санкции.

Отметим, что в марте 2014 года в Крыму провели референдум. В итоге - полуостров вошёл в состав РФ, а Севастополь стал городом федерального назначения. Украина совместно с большинством стран Запада такое решение не признали. При этом западные государства продолжают утверждать, что российские войска находятся в Донбассе. Кремль эту информацию опровергает.



