Названо место декабрьского саммита НАТО

Лидеры стран-членов НАТО проведут декабрьский саммит в Лондоне. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг.

Выбор места стал символичным, поскольку Великобритания готовится покинуть Европейский Союз уже в следующем месяце, утверждая, что сохранит свою ключевую роль в обеспечении безопасности континента.

Он назвал предстоящую встречу в британской столице возможностью для решения проблем безопасности, с которыми страны Европы сталкиваются сейчас и будут иметь дело в будущем. Он также призвал союзников адаптироваться в рамках военного альянса для обеспечения должного уровня безопасности жителей европейских стран.

Напомним, что на последнем саммите НАТО, проходившем в Брюсселе в июле 2018 года в штаб-квартире альянса, президент США Дональд Трамп расстроил многих европейских союзников, в том числе Германию. Он выдвинул требования, чтобы другие страны увеличили свои военные бюджеты и снизили зависимость от России в сфере энергетики.

Вашингтон всеми силами пытается не допустить создание Россией газопровода «Северный поток-2», так как российский газ является конкурентом американскому сжиженному на европейском рынке. Газ из США имеет более высокую цену, но Вашингтон все равно пытается продвинуть его в Европу, угрожая участникам проекта газопровода санкциями.