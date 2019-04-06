Журналист из Краснодара вызвал Соловьёва «на дуэль» и обозвал зрителей его программы

Он готов «беседовать» с ним на ринге или на татами.

Журналист Кирилл Гурьев вызвал тележурналиста Владимира Соловьева на дуэль, которую готов провести где угодно. Своё заявление он опубликовал в своём дзен-канале, при этом он «прошёлся» по зрителям передачи Соловьёва. Об это сообщает портал «Царь Град».

«Краснодарский журналист» был возмущен вызывающими словами ведущего, которые были адресованы жителям Екатеринбурга. Отметим, что Соловьёв пообещал прибыть в Екатеринбург и «гонять там чертей».

Гурьев, в своём открытом письме, допустил прямые оскорбления по отношению к Соловьёву и его зрителям. Журналист считает, что программу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» не смотрит никто, кроме маргиналов. «Ты оскорбил народ», - отметил в письме-вызове «дуэлянт».

В это же время, журналист даёт возможность телеведущему – право выбора, где сразится. Именно такой формат «встречи» приветствуется. Автор письма считает, что кто-то уже давно должен «надрать зад Соловьёву», и сделать это намерен он сам. «Надавать по щам» - таким методом намерен сражаться «Человек-пельмень» (так автора подписан на своём канале).



