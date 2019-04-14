Президент Грузии призвала лидера России изменить свою политику на международной арене

Действующий лидер Грузии Саломе Зурабишвили считает, что РФ неправильно себя ведёт по отношению не только к Грузии, но и ко всему мировому сообществу. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает газета ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Зурабишвили отметила, что диалога с российской главой не ждёт. Она только напомнит «ему», что он нарушил все обязательства.

На вопрос, что она сказала Владимиру Путину, грузинский президент предпочла ответить вопросом: «интересно было бы, что сказал бы мне господин Путин». По её мнению именно «он» должен совершить первый шаг.

Как выяснилось, в ходе интервью, главная проблема Грузии – «оккупированные Абхазия и Южная Осетия», и в этом, как оказалось, Тбилиси обвиняет Москву. Вдобавок к этому, Зурабишвили уверена, что это «положение» не мешает Грузии и дальше держать курс на Евросоюз.

Отметим, что Саломе Зурабишвили дала интервью эстонскому телевидению, поскольку 16-17 мая находилась в Эстонии, после чего отправилась в Киев, где 20 мая проходила инаугурация Владимира Зеленского.

Сообщим также, по последним данным – число сторонников вступления Грузии в ЕС «упало» с 83 до 77%. Зурабишвили заняла пост главы государства 16 декабря 2018 года.



