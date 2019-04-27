Враги Терезы Мэй пытались отстранить её от должности. Теперь она сама уйдёт в отставку

Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена оставить свои полномочия и уйти в отставку. Событие должно произойти сегодня, 24 мая, после её встречи с британским политиком Грэмом Брэйди. Об этом сообщает The Times.

В издании есть информация, что Тереза Мэй «отразила атаки недругов», который пытались преждевременно отстранить её от должности. Объясняется это тем, что премьер-министр слишком сосредоточена на выборах в Европарламенте.

Собеседник издания заявил: «она» надеялась сделать первый шаг, но если это невозможно, значит, она сходит с дороги».

Британская газета The Daily Telegraph пишет, что Мэй может уйти в отставку в ближайшие дни, если точно – пока не найдут ей приемника.

Политик сообщила, что покинет свой пост 7 июня 2019 года. Заявление было сделано на пороге официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10, в Лондоне.

Сама Мэй подчеркнула, что приложила все усилия, чтобы убедить депутатов поддержать сделку (по Brexit). И в конце добавила - «не преуспела». Об этом сообщает The Guardian.

Буквально накануне в The Times сообщили, что премьер-министр оставит свои полномочия сегодня, 24 мая.

Отметим, что британский парламентарий уже неоднократно блокировал соглашение Терезы Мэй по Brexit. При этом выход из ЕС должен был состояться в марте текущего года, но в связи с неудачными голосованиями его пришлось перенести на 31 октября этого года.