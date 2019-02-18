С постановкой этих систем на дежурство, Россия получит возможность контролировать даже ближний космос. Также китайцы попробовали оценить перспективы экспорта этого вооружения.

СМИ Китая дали высокую оценку потенциалу российского ЗРК С-500. В России разработке систем по противовоздушной обороне всегда придавалось особое значение.

На сегодняшний день систему российского ПВО считают самой мощной. ЗРК российского производства имеют спрос по всему миру. Они надёжны, высокоэффективны и, относительно, дёшевы.

С-500 СМИ Китая назвали самой мощной системой ПВО, которая, когда-либо, была спроектирована и построена. Её возможности намного превышают даже те, которыми обладает С-400.

В то же время даже этот комплекс способен уничтожить любые воздушные цели, существующие на сегодняшний день. Это не только все типы боевых самолётов. Это же относится и к гиперзвуковым крылатым ракетам и, даже, БПЛА. Хотя, естественно, беспилотники будут сбиваться другими видами оружия.

С-500, как считают СМИ Китая, уже и сейчас располагает огромным экспортным потенциалом. Обладать такой мощнейшей системой захотят многие страны.

Не исключено, что среди них может быть и Китай, ранее уже покупавший российские ЗРК С-400. Однако, вряд ли Москва захочет на протяжении ближайших лет осуществлять экспортные поставки С-500. Так же, как и раскрывать, какими техническими характеристиками обладает этот комплекс.

Сергей Хатылев, ранее бывший начальником в зенитно-ракетных войсках России, дал оценку хвалебным заявлениям СМИ Китая о высокой надёжности С-500.

Этот современнейший комплекс уже скоро будет принят на вооружение. Сначала он встанет на охрану московского промышленного района. В этом году уже произошло его перевооружение на ракетный комплекс «Нудель».

Работать эти два комплекса будут в спарке. Они станут нестратегической противоракетной и противокосмической обороной страны. Их совместное проектирование имело в виду именно такую цель.

С-500 может «отработать» и объекты, прибывающие из ближнего космоса. Он способен уничтожить не только спутники, но и боевые блоки, выпущенные баллистическими ракетами противника.

Таким образом, система ПРО России станет многоэшелонированной. Ничего подобного не было до 2010 года. С-400 смогут уничтожать все аэробаллистические цели. Это могут быть крылатые ракеты, нисходящие баллистические ракеты и, даже, самолёты, изготовленные по системе «Стелс».

А, помимо них, есть ещё и системы С-350. Таким образом, станут перекрываться все зоны поражения, и любой противник будет гарантированно уничтожен.

После этого, эффективность систем ПВО, охраняющих важные государственные и специальные объекты, а также всей страны повысится в полтора-два раза.

Серийный выпуск С-500 начнётся в самое ближайшее время. Об этом заявил Сергей Шойгу в апреле этого года, когда проводилась Международная конференция по безопасности.