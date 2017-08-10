Верховная Рада Украины отказалась отправлять в отставку премьер-министра Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не покинет должность по итогу голосования в Верховной Раде. За решение главы правительства об уходе проголосовали 97 депутатов при необходимости в 226 голосов.

Перед процедурой голосования Гройсман подчеркнул, что просьба об отставке не была проявлением эмоций, и он с пониманием примет любой выбор депутатов. Также премьер добавил, что целью ухода с должности не было перекладывание ответственности.

Сразу после оглашения результатов голосования Гройсман сообщил, что страна находится в тяжелом положении, и он полностью готов к исправлению этой ситуации. По его заявлению, в текущем году Украина должна в полной мере выполнить свои обязательства по обслуживанию госдолга. Для этой задачи стране придется выплатить 417 млрд гривен, что составляет треть бюджета государства. Также премьер призвал фракции в парламенте к объединению и активному голосованию, таким образом начатые реформы будут реализованы гораздо быстрей.

Напомним, что украинский премьер-министр подал заявление об отставке 20 мая сразу после инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой президент указал на отсутствие пользы от работы нынешнего состава правительства. Решение Гройсмана было добровольным, потому как по конституции Украины кабмин уходит в отставку после выборов в Раду, а не после избрания нового президента. Таким образом, Зеленский не обладал законодательными возможностями отправить правительство в отставку.