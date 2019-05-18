В США назвали основные направления по санкция против «Северного потока-2»

Американским Сенатом были предложены пять вариантов ограничений для компаний, которые оказывают услуги страхования кораблям и занимаются прокладкой трубопровода «Северный поток-2».

Авторами законопроекта являются сенаторы Джин Шахин, Тед Круз, Джон Барросо и Том Коттон.

В документе указывается, что предполагается ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты и осуществить заморозку активов под американской юрисдикцией лиц, которые причастны к обслуживанию строительства российских трубопроводов в Балтийском море.

Согласно проекту «Северный поток-2» планируется строительство двух веток газопровода. Общая мощность конструкций должна составлять 55 млрд кубометров голубого топлива в год. Трубопровод укладывается через Балтийское море от побережья Россия до Германии.

Соединенными Штатами неоднократно был выражен протест против возведения энергосистемы, поскольку американцами планируется продвижение собственного сжиженного газа в Европе. О решении ввести санкции против проекта объявил министр энергетики США Рик Перри после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Украина также выступает против строительства газопровода из опасения потерять доход от транзита российского газа. Вместе с тем, данная позиция поддержана Польшей, Латвией и Литвой.

Наиболее заинтересованными в создании «Северного потока-2» странами являются Германия, Австрия и Норвегия.