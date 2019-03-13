Мексика не поддастся на провокации США

Министр экономики Мексики Гарсиэла Маркес Колин заявила, что ее страна не будет поддаваться на провокации со стороны США, отвечая на вопрос о введении экономических санкций.

Колин процитировала обращение президента Мексики, в котором Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал не поддаваться на провокации и вести себя благоразумно по отношению друг к другу.

Обращение мексиканских политиков связано с речью президента США Дональда Трампа, в которой он заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все мексиканские товары с 10 июня. По заверению Трампа, налог будет постепенно расти до тех пор, пока мексиканские власти не решат проблему с незаконной миграцией через границу с США.

Именно такие действия Трамп и обещал своим избирателям на президентских выборах 2017 года, когда заверял народ Америки, что будет радикально решать проблему с неконтролируемой миграцией и огромными поставками наркотиков в США. Начало своего правления он ознаменовал возведением стены вдоль всей южной границы с Мексикой.

Мексиканские же власти не намерены сидеть сложа руки и готовы к ответным действиям, но, по их заверению, стремятся к осуществлению проекта свободной торговли с северным соседом.