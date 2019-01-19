Трамп угрожал повышением пошлин Мексике и Китаю

Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что если переговоры США и Мексики на тему пошлин и мигрантов зайдут в тупик, то с 10-го июня эти самые пошлины будут подняты на 5%. Дополнительно стало известно, что американский лидер готовит санкции и против Китая.

По мнению президента Соединенных Штатов, переговоры с Китаем показывают, что тот готов заключить торговую сделку. В противном же случае, Трамп пригрозил поднятием пошлин на 300 миллиардов долларов.

До этого поступила информация о том, что переговоры в Белом доме с мексиканской стороной имеют положительную динамику, но этого недостаточно для достижения желаемой цели. Дональд Трамп предупреждал, что если переговоры ни к чему не приведут, пятипроцентные пошлины введутся и будут повышаться каждый месяц.

«Чем выше пошлины, тем больше компаний вернуться в США!», - подытожил Трамп.

Напомним, что ранее стало известно о желании Мексики прийти к соглашению с Вашингтоном на тему пошлин и напряженной ситуации на границе двух государств.