Трамп сравнил действия Harley-Davidson с капитуляцией

Дональд Трамп отреагировал на новость о переносе компанией Harley-Davidson части своего производства в Европу, сравнив действия компании с размахиванием белым флагом. Об этом глава Белого Дома написал в своем Twitter.

Американский лидер написал, что боролся за американские компании, а в итоге Harley-Davidson не будет платить пошлины европейцам, которые нанесли Америке ущерб в торговле в размере 151 миллиард долларов. Президент считает, что для известной компании пошлины стали лишь предлогом, и посоветовал набраться терпения.

Вчера, 25 июня стало известно о том, что всемирно известный производитель мотоциклов, компания Harley-Davidson, принял решение перенести производство двухколесных машин для европейского рынка в Старый Свет. Такое решение в руководстве компании объяснили тем, что по новым европейским таможенным правилам за каждый ввезенный мотоцикл придется заплатить на 2,2 тысячи долларов больше, чем раньше. А это однозначно негативно повлияет на продажи продукции в Европе. При этом свои ежегодные потери в результате введения новых пошлин Harley-Davidson оценила в 90-100 миллиардов долларов. Компания также обнародовала планы увеличить зарубежные продажи своих мотоциклов с 43 до 50 процентов.

Напомним, в ответ на увеличение США ввозных пошлин на сталь и алюминий Евросоюз ввел ответные санкции, повысив свои сборы на некоторые виды металлургической, машиностроительной и сельхозпродукции. В том числе, пошлины на мотоциклы были подняты с 6% до 31%.