Мотоцикл Harley Davidson из "Терминатор-2" выставлен на продажу

Американский мотоцикл Harley-Davidson из легендарной ленты «Терминатор-2: Судный день» выставят на продажу. Организаторы аукциона Profiles In History намерены выручить за мотоцикл с наименованием FLSTF Fat Boy от 200 000 до 300 000 долларов.

Мотоцикл, на котором в культовой кинокартине ездил герой Арнольда Шварцнеггера, продадут вместе с другими моделями популярных фильмов. Например, на аукционе собираются продать мотоцикл из фильма «Судья Дредд», небольшую копию звездолета Jupiter 1 из «Затерянных в космосе» и космический корабль, использованный в фильме «Чужие».

Стоит сказать, что мотоциклы популярного бренда Harley- Davidson также востребованы среди разнообразных тюнингованных компаний. Швейцарские тюнеры из Budnerbike разработали на базе чоппера Harley- Davidson Softail Slim S наиболее дорогой и шикарный в мире мотоцикл. Его инкрустировали золотом и 360 бриллиантами. За этот байк удалось выручить 1 800 000 швейцарских франков.