BigRep представляет первый в мире 3D-печатный электрический мотоцикл

По горячим следам своей 3D-печатной проколотостойкой велосипедной шины немецкий производитель BigRep представляет свой полнофункциональный электрический мотоцикл NERA (укороченная версия более грандиозной новой эры), который был разработан компанией NOWlab и напечатан на 3D-принтерах компании FDM (за исключением электрических компонентов).

Представленный на Formnext 2018, дизайн прототипа был разработан Марко Маттиа Кристофори, работающим в сотрудничестве с Максимилианом Седлаком, чтобы продемонстрировать, что XXL аддитивное производство может не только соответствовать промышленным стандартам, но и оставить много места для художественного выражения.

NERA сочетает в себе несколько инноваций, разработанных NOWlab, таких как безвоздушная шина, функциональная интеграция и встроенные сенсорные технологии.

Этот велосипед и другие прототипы раздвигают границы инженерного творчества и изменят технологию аддитивного производства в том виде, в каком мы ее знаем.

Велосипед размером 190 x 90 x 50 весит только 60 кг и состоит из 15 индивидуальных компонентов. В отличие от других мотоциклов, которые предлагает рынрок, NERA является первым в мире полностью 3D-печатным устройством (за вычетом электрических приспособлений).

Среди других особенностей, мотоцикл может похвастаться встроенной электроникой, безвоздушными шинами и гибким бампером.

К сожалению, футуристическая NERA-это всего лишь исследование дизайна, поэтому, вероятно, никому не удастся прокатиться на нем по дороге. И все же прототипы, подобные этому, как правило, дают не менее фантастические проекты относительно скоро после выпуска. Осталось только подождать.