Рассекречен дизайн экстерьера электрического Volkswagen I.D.

Немецкий автомобильный бренд Volkswagen готовит к премьере свой первый электрический хэтчбек Volkswagen I.D. Недавно в интернете был опубликован тизер новинки.

На изображении видно, что серийный хетчбэк внешне практически идентичен показанному два года назад прототипу. Клаус Бишофф, работающий над дизайном моделей компании, заявил, что серийный электромобиль получит характерные прототипу элементы дизайна кузова, габариты и колеса такого же размера.

Прототип был представлен публике оснащенный ручками с электроприводом и камерами заднего вида вместо зеркал. Производство дверных ручек с электроприводом оказалось слишком дорогостоящим, поэтому при разработке Volkswagen I.D их пришлось заменить на обычные.

Также на данный момент законом запрещено оснащать автомобили камерами вместо зеркал. Поэтому новинка получила стандартные зеркала заднего вида. По официальным данным, серийный хетчбэк будет поставлен на основу платформы MEB. На европейском рынке Volkswagen I.D будет доступен по цене 25 тысяч евро, что составляет около 1 822 160 рублей.