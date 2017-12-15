Volkswagen выпустит новые версии кроссоверов Atlas и Tiguan Allspace

Немецкий машиностроительный гигант Volkswagen планирует расширение семейства модификаций кроссоверов Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan Allspace. Данная информация озвучена изданием Automotive News.

Источник информирует, что большой кроссовер Volkswagen Atlas, который сейчас продается в семиместном исполнении, получит купеобразную версию с пятью посадочными местами. Кроме того, в пятиместном исполнении будет выпущен кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace, являющийся семиместной модификацией стандартного Volkswagen Tiguan новой генерации.

Вышеописанные подробности уже получили подтверждение в компании Volkswagen. При этом производитель пока не озвучивает сроки появления новых модификаций Volkswagen Atlas и Volkswagen Tiguan Allspace.