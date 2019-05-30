Трамп посчитал, что отношения с Россией испорчены из-за расследования Мюллера

В одном из своих интервью Дональд Трамп признался, что, по его мнению, отношения с Россией разлажены из-за начала расследования Роберта Мюллера о якобы вмешательстве российских спецслужб в американские выборы.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что во время его президентства еще будет шанс наладить отношения с Российской Федерацией.

Роберт Мюллер являлся спецпрокурором Соединенных Штатов, пока не стало известно о его отставке. В конце мая он объявил о закрытии своего офиса спецпрокурора и уходе из Минюста. Отставка Мюллера произошла после обнародования его доклада о российском вмешательстве в выборы президента в Америке от 2016-го года.

Во время расследования Мюллер не обнаружил никаких следов России в предвыборной кампании, о чем и говорил в своем докладе. В российском МИДе неоднократно утверждали, что не имеют никакого отношения к победе Трампа на выборах. Теперь эта информация подтверждена.

Известно, что доклад бывшего спецпрокурора стал бестселлером на Amazon и выпущен в США в формате книги.