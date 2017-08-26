Рамзан Кадыров отреагировал на снос знака на границе Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что это была провокация и рекомендует жителям не вестись на нее. Также он призывает быть сдержанными в своих высказываниях, следить за комментариями и воздерживаться от оскорблений.

В понедельник вечером неизвестные снесли знак «Чеченская Республика – Шелковский район» на выезде из Кизляра. Кадыров ранее говорил, что местные сочтут знак ущемлением своих интересов.

Чеченский лидер считает инцидент попыткой пошатнуть стабильную ситуацию на границе. В своем видеообращении он поблагодарил Владимира Васильева (дагестанский лидер) за деликатный подход к случившемуся.

Васильев же сообщил, что после того, как знак на границе снесли, вопрос с границей нужно будет урегулировать с учетом мнения населения обоих регионов. После инцидента был налажен непрерывный контакт двух сторон. Из этого понятно, что никаких претензий Дагестан и Чечня друг к другу не имеют.

Спустя некоторое время знак на границе был вновь установлен на том же самом месте. В Кизляр приехал представитель Чечни Магомед Даудов, чтобы проконтролировать восстановление дорожного указателя. По некоторым данным, он считает виновными в инциденте администрацию Кизлярского района, так как те не провели с жителями пояснительную беседу.