Новая попытка военного переворота произошла в Судане

В ходе жестокого столкновения с полицией задержаны 68 офицеров, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Обстановка в этой африканской стране давно уже является нестабильной. После того, как в 2011 году отделился Южный Судан и были введены американские санкции, в Судане начался экономический кризис, который к 2018 году перерос в политический. Протесты начались с требований снизить цены на основные продукты питания, но потом сменились на призывы к свержению власти. И 11 апреля 2019 года в Судане был свергнут и отправлен в тюрьму президент Омар аль-Башир, который правил страной 30 лет. Власть перешла в руки военного совета. Был сформирован и законодательный совет из трехсот человек при посредничестве посла Эфиопии Хамуда Дрейра. В дальнейшем должен был быть избран новый президент, которому планировалось передать всю полноту власти.

Однако это не привело к окончанию протестов. Митингующие пытались добиться скорейшего формирования нового правительства. У здания министерства обороны в Хартуме, столице страны, был разбит палаточный лагерь и организована сидячая демонстрация. И сегодня состоялась новая попытка захвата власти группой офицеров. По некоторым данным все они исламисты и сторонники бывшего режима. Сообщается, что попытку переворота подавили с применением огнестрельного оружия. Вообще в ходе столкновений за последний месяц погибло более шестидесяти человек.

Еще утром Совет Безопасности ООН выступил с призывом к противоборствующим сторонам провести переговоры и передать власть в руки гражданского правительства, чтобы в дальнейшем провести демократические выборы президента.

В правительстве Российской Федерации считают происходящее сугубо внутренним делом жителей Судана.