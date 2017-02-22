Владимир Путин: Мировая торговля превратилась в «бои без правил»

Россия призывает восстановить нормы справедливого сотрудничества.

15 июня, выступая на саммите в Душанбе (Таджикистан), президент Российской федерации Владимир Путин охарактеризовал современную мировую торговлю не иначе, как театр боевых действий. «Бои без правил», запугивание и устранение рыночных конкурентов не рыночными методами стали неотъемлемой частью получения своей доли рынка и прибыли в современной жизни. Поэтому, уже на данном этапе необходимы совместные усилия заинтересованных стран по выходу из кризиса в торговле, считает политик. Нормы выгодного взаимодействия всегда ценились и приносили большую пользу для всех участников, придерживающихся данных правил. «Настало время возродить доверительные отношения», - сказал Владимир Владимирович Путин. Снятие ограничений и санкций с социально-гуманитарной сферы с товаров первой необходимости, лекарств и медоборудования станет первым шагом на пути к доверию. Эти товары, столь необходимые для всех слоев населения планеты, станут катализатором мирных отношений во всем мире.

Владимир Владимирович напомнил, что данная тема уже обсуждалась на экономическом форуме в Петербурге, состоявшемся 7 июня, где возникла идея сближения на основе данных процессов стран Азии и Европы.