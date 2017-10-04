Путин поблагодарил ФИФА за спорт вне политики

Выступая на конгрессе Международной федерации футбола в Москве, Владимир Путин поблагодарил руководителей ФИФА за следование принципу «спорт - вне политики» и по-английски поприветствовал участников и гостей мундиаля.

Президент России подчеркнул, что главной целью россиян было дать возможность почувствовать свое радушие, познакомить с культурой и достопримечательностями России, обеспечить комфортные условия и дружескую атмосферу. И сделать это так, чтобы гости чемпионата захотели вернуться в Россию еще раз. Путин назвал проведение мундиаля мечтой нескольких поколений российских болельщиков. К футбольному празднику страна построила 12 новых стадионов и современную инфраструктуру.

Глава государства пригласил участников мероприятия на матч - открытие чемпионата и поприветствовал всех гостей России на двух языках – русском и английском.