Принцесса Хисако поблагодарила Россию за организацию мундиаля

Принцесса Хисако Такамадо, прибывшая в Екатеринбург поддержать сборную Японии на следующей игре мундиаля, выразила благодарность России за прекрасную организацию ЧМ – 2018. Кроме того, представительница императорского дома Японии отдельно отметила поддержку трибун, которая позволила команде ее страны одержать победу в своем первом матче мундиаля.

Принцесса Хисако является почетным председателем футбольной ассоциации Японии и уже много лет посещает матчи национальной сборной. Ее приезд стал первым за более чем 100 лет членов императорской семьи в Россию. Ее высочество уже познакомилась с Саранском и Казанью, а в пятницу, 22 июня, приехала в Екатеринбург.

Общаясь с прессой, принцесса рассказала, что Москва и Санкт-Петербург хорошо знакомы ее соотечественникам, а теперь гости мундиаля из разных стран мира получили прекрасную возможность узнать об истории и жизни других городов России.

Оценивая проведение чемпионата, Хисако Такамадо сказала: "Я хотела бы выразить благодарность российской стороне за прекрасную организацию чемпионата мира".