Глава ФИФА заявил, что атмосфера мундиаля меняет восприятие России в мире

Глава ФИФА Джанни Инфантино считает, что атмосфера мундиаля меняет восприятие России в мире.

Сегодня в Москве Инфантино выступил на конференции «Спорт и будущее». Обращаясь к участникам форума, руководитель футбольной федерации заявил, что мундиаль стал большим праздником не только для России, но и для всего мира. Он назвал Россию радушной и теплой страной и поблагодарил россиян за прием, оказанный игрокам и гостям ЧМ – 2018. «Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе», - подчеркнул он.

Ранее глава польской футбольной федерации Збигнев Бонек в Twitter высоко оценил атмосферу и организацию чемпионата. Он подчеркнул, что побывал на многих мировых первенствах в разных странах мира, но нигде не видел такого уровня организации и такой гостеприимной, теплой и заботливой атмосферы. «Большое спасибо, Россия, за фантастический чемпионат мира», - написал Бонек.