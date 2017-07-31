Глава международной федерации хоккея назвал потенциальных хозяев ЧМ-2023

Рене Фазель, глава международной федерации хоккея, высказал свое мнение о возможности проведения мирового первенства 2023 года в России.

По его словам, желание стать хозяевами хоккейного чемпионата мира в 2023 году высказали Чехия и Швеция. Россия пока что официальную заявку не направляла, но глава федерации считает, что для этого еще есть достаточно времени. Решение будет приниматься только осенью, в сентябре.

В середине апреля Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России, заявил журналистам, что Россия соревнуется за право провести в 2023 году два крупнейших турнира: молодежный чемпионат мира в Новосибирске и взрослый чемпионат, который планируют провести в Санкт-Петербурге.

Напомним, что российская сборная в эти дни принимает участие в ЧМ-2018 в Дании. Игры проходят в столице страны, Копенгагене, а также в Хернинге. Сборная России сыграла уже 5 матчей, по результатам которых занимает 2 место в своей группе после шведов.