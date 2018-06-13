Путин пообещал продумать комфортный визовый режим для болельщиков ЧМ

Российские власти продумают, как предоставить болельщикам ЧМ, которые захотят вернуться в Россию, максимально комфортный визовый режим. Об этом, выступая на гала-концерте в Большом театре, заявил президент страны Владимир Путин.

Вчера в Большом состоялся гала-концерт мировых звезд оперной сцены, посвященный завершению чемпионата мира по футболу. Открывая его, Путин еще раз поблагодарил ФИФА как организатора мундиаля за решение провести чемпионат именно в России, а также за веру в то, что россияне держат слово, уважают партнеров и верят в спортивные принципы.

Кроме того, президент выразил уверенность, что ЧМ полностью раскрыл потенциал так называемой народной дипломатии и помог развеять мифы, существовавшие в отношении России на Западе. Многие болельщики, посетившие матчи ЧМ, захотят еще раз приехать сюда с друзьями и родственниками, уверен президент. «Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной»,- заявил президент. Напомним, Джанни Инфантино, возглавляющий ФИФА, на пресс-конференции назвал российский мундиаль лучшим в истории. По мнению президента международной федерации футбола, Россия поразила своих гостей уровнем безопасности и инфраструктуры, покорила атмосферой, царившей во время ЧМ. Кроме того, можно говорить об огромной популярности мундиаля – телетрансляции матчей смотрели более 3 миллиардов человек по всему миру, а стадионы во время игр были заполнены на 98%. Финал же планируют смотреть в 6 раз больше зрителей, чем Супербоул.

Сегодня в Лужниках сборные команды Франции и Хорватии сыграют финальный матч ЧМ – 2018.