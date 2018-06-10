Филипп VI лично поддержит испанских футболистов на трибуне Лужников

Испанский король Филипп VI будет лично присутствовать на матче 1/8 финала ЧМ в Москве, в котором на поле сойдутся сборные России и Испании. Официальное сообщение об этом сделал испанский двор, а также Королевская испанская футбольная федерация.

Его величество прилетит в Москву лично поддержать команду своей страны. В Россию король приедет в сопровождении главы национальной федерации Луиса Рубиалиса. Он же будет сопровождать своего монарха в ложе для почетных гостей на стадионе Лужники.

Игра состоится в Лужниках 1 июля в 17:00 мск.

Король Испании также лично напутствовал команду перед началом ЧМ – до отъезда футболистов в Россию монарх побывал на тренировочной базе сборной.

Напомним, согласно последнему опросу, 23% россиян верят в выход нашей сборной в четвертьфинал мундиаля.

Ранее стало известно, что действующие чемпионы мира, сборная команда Германии, после вылета из группы сегодня возвращается домой. Перед отъездом из России в своем Twitter немецкие игроки поблагодарили россиян за организацию чемпионата и теплый прием, а также извинились перед болельщиками за свою игру.