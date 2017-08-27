Песков о возможном приезде Макрона на ЧМ: в России рады всем гостям

В Кремле пока не имеют конкретной информации о возможном приезде на мундиаль президента Франции Эммануэля Макрона. Однако Россия будет рада приветствовать всех гостей, которые захотят посетить футбольный праздник. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о приезде Макрона на матч французской сборной на ЧМ.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента, пока что говорить о возможном визите Макрона можно лишь исходя из высказываний французского лидера на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее национальная сборная Франции выиграла в матче 1/8 финала у сборной Аргентины и пробилась в четвертьфинал ЧМ – 2018. 6 июля ей предстоит сразиться со сборной Уругвая на стадионе Нижнего Новгорода.

Напомним, после встречи с Владимиром Путиным президент Франции называл себя оптимистом и говорил, что приедет поддержать свою команду, если она выйдет в финал ЧМ.