Стало известно имя нового наставника испанской сборной

Национальная сборная Испании по футболу вскоре получит нового наставника - им будет Луис Эрике, ранее тренировавший «Барселону».

Как сообщают СМИ, Энрике будет предложен 2-летний контракт, то есть тренер будет заниматься сборной до финала Чемпионата Европы 2020 года.

48-летний Луис Энрике тренировал «Барсу» три года. По его руководством команда сумела собрать немало престижных наград, в том числе Суперкубок УЕФА в 2015 году. В том же году «Барселона» победила в Лиге чемпионов. Кроме того, команда дважды становилась чемпионом Испании, выигрывала кубок и суперкубок страны.

Напомним, за день до начала ЧМ – 2018 сборная команда Испании лишилась своего главного тренера Хулена Лопетеги. Королевская федерация футбола расторгла контракт с ним из-за того, что Лопетега без согласования подписал контракт с мадридским «Реалом». На Чемпионат мира команду привез Фернандо Йерро, который сумел довести команду лишь до 1/8 финала.