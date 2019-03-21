Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев госпитализирован

Тренер соборной Германии по футболу Йоахим Лев пропустит отборочные матчи на чемпионат Европы 2020 года.

Немецкий специалист поступил в медицинское учреждение Университета Фрайбурга с нарушением кровообращения. Известно, что причиной данного диагноза стала травма на тренировке.

По заявлению главного врача команды, здоровью 59-летнего тренера ничего не угрожает. Врачи госпиталя оценивают состояние Лева как хорошее, но советуют поберечь себя в ближайшие недели.

В отсутствие главного тренера предстоящие матчи в рамках отборочного турнира Евро-2020 против команд Эстонии и Белоруссии пройдут под руководством помощника Лева Маркуса Сорга, в помощь которому назначен тренер вратарей Андреас Кепке.

По словам менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа, временное отсутствие Лева не скажется на качестве игры команды, поскольку между ним и тренерским штабом будет постоянно поддерживаться связь.

Йоахим Лев возглавляет сборную с 2006 года. За это время команда становилась финалистом чемпионата Европы, дважды доходила до полуфинала турнира, стала бронзовым призером чемпионата мира. В 2014 немцы под началом Лева стали чемпионами мира.

На данный момент сборная Германии располагается на второй позиции в таблице отборочной группы С, имея в статистике одну победу и игру в запасе. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии, следом идут голландцы, эстонцы и белорусы.