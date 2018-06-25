СМИ: немцы «пролетели» на ЧМ – 2018 из-за этнического раскола в сборной

Накануне мундиаля в сборной сформировались два лагеря, которые плохо уживались друг с другом. А кроме того, все вместе были недовольны кадровой работой главного тренера команды.

Как пишут влиятельные немецкие издания Bild и Spiegel, одной из причин катастрофически слабой игры немецкой сборной на ЧМ мог стать раскол среди игроков, в результате которого команда разделилась на два лагеря. В одном оказались преимущественно «варяги», имеющие иностранные корни - например, Жером Боатенг и Илкай Гюндоган. В другом – Томас Мюллер, Маттс Хуммельс и другие немецкие «аборигены». Кроме этнических корней, пишут СМИ, эти группы различаются разными взглядами на стиль жизни: первые привыкли к дорогим машинам и украшениям, а также громкому рэпу, другие ведут гораздо более спокойный и скромный образ жизни. Группировки даже дали друг другу едкие прозвища – «канакен» (грубое обозначение для мигрантов в Германии) и «картошки» (насмешливое прозвище немцев в среде выходцев из Турции).

Кроме того, обе группы остались недовольны кадровой политикой своего наставника Йоахима Лева. «Иностранцы» были недовольны отсутствием в составе сборной Лероя Сане, имеющего афроамериканские корни. А их оппоненты сетовали на отсутствие «истинного арийца» Сандро Вагнера.

Напомним, ЧМ – 2018 стал для сборной Германии первым за 80 лет турниром, на котором команда не вышла из группового этапа.