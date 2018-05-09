Конфликт в «Пари Сен-Жермен»: команда расколота Неймаром и Мбаппе

В составе действующего чемпиона Франции по футболу команды «Пари Сен-Жермен» назревает конфликт. По имеющейся информации команда разделена на два враждующих друг с другом лагеря, возглавляют которые звезды футбольного клуба бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе.

Разногласия в команде начались после того, как руководство клуба начало давать особые привилегии бразильской звезде. Это отмечается тем, что Неймару дали право голоса в трансферной политике клуба, расписание тренировочного процесса также подстроено под него. Такое поведение стало раздражать французского нападающего Килиана Мбаппе.

В связи с этим некоторые футболисты поддержали мнение Килиана и считаю, что руководство клуба закрывает глаза на многие инциденты в пользу бразильца. Также защитник клуба Том Менье, высказался о том, что руководство никак не отреагировало на драку между бразильцем и Юлианом Дракслером в результате поражения команде «Монпелье».

Отмечается, что Килиан Мбаппе и Неймар являются одними из приоритетных футболистов мирового футбола.