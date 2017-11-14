«Реал» собирается купить Неймара за 260 миллионов евро

26-летний бразилец Неймар из ПСЖ вот-вот может оказаться в составе мадридского футбольного клуба «Реал». Флорентино Перес, президент королевского клуба, якобы планирует совершить трансфер и подписать контракт с форвардом уже этим летом. При этом сумма контракта называется поистине рекордная.

Речь идет о 260 миллионах евро – именно такую сумму пообещали выложить за переезд нападающего в Мадрид. Чтобы закрыть сделку, руководство клуба собирается выставить на трансфер пятерых своих игроков. В их числе называют Карима Бензема, Матео Ковачича и других.

Напомним, в «Пари Сен-Жермен» Неймар перешел летом 2017 года из каталонской «Барсы». Тогда его контракт оценили в 220 миллионов евро. За нынешний сезон нападающий забил 28 мячей в 30 матчах. Однако уже этой весной футболист охладел к французскому чемпионату и выразил свое недовольство отношением к нему болельщиков. По сведениям СМИ, он просил своего отца организовать его переход в «Реал». Когда в марте Неймар восстанавливался после травмы, он уже встречался с клубными функционерами «Реала» в Рио-ди-Жанейро.

Ранее сообщалось о договоренности «Реала» о покупке у «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Сумма этой сделки – двести миллионов евро.