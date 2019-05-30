В «Барселоне» выдвинули условия возвращения Неймара в каталонский клуб

По заявлению нападающего футбольного клуба «ПСЖ», он жалеет о переходе из «Барселоне» в стан парижан и готов вернуться на «Камп Ноу».

Руководством каталонского клуба был обозначен ряд условий, при соблюдении которых трансфер Неймара может стать реальным.

Сообщается, что главным условием станет согласие бразильца на понижение зарплаты. Напомним, что согласно действующему контракту футболист получает €37 млн в год. Неймар также обязан забрать судебный иск против каталонской команды по поводу невыплаты ему бонуса за продление контракта в 2016 году.

Вместе с тем, в «Барселоне» отметили, что надеются на изменение бразильцем своего поведения на поле и за его пределами.

Напомним, трансфер футболиста сборной Бразилии из «Барселоны» в «ПСЖ» произошел летом 2017 года. Сумма сделки составила рекордных €222 млн.

В минувшем сезоне Неймар сыграл за парижский клуб 28 мачтей во всех турнирах и отличился голами 23 раза.

В составе сине-гранатовых 27-летний бразилец находился с 2013 по 2017 год. В рамках испанской Ла Лиги Неймар отправил 68 мячей в сетку ворот.