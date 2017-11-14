Футбольный агент Роналду займется трансфером Дзюбы в АПЛ

Летом может состояться трансфер нападающего футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы в один из клубов Английского Премьер-лиги.

Известно, что сделкой будет заниматься один из самых успешных в мире футбольных агентов Жорже Мендеш, который представлял интересы таких футболистов, как Диего Коста, Анхель Ди Мария, Бернарду Силва, Николас Отаменди и других звезд футбола. На сегодняшний день агент сотрудничает с одним из самых популярных игроков планеты Криштиану Роналду.

Отмечается, что Мендеш не получит процент компенсации с зарплаты российского форварда в случае неудачи в организации перехода.

Артем Дзюба одел футболку «Зенита» в 2015 году. В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл в 37 матчах, в которых 13 раз отличился голами и 17 раз ассистировал одноклубникам.

По некоторой информации, в услугах Дзюбы нуждается английский клуб «Вулверхэмптон», свой интерес к игроку команда не опровергает.

В этом сезоне «Вулверхэмптон» добился неплохих для себя результатов, заняв 7 строчку в таблице премьер-лиги. Команда одержала волевую победу в Кубке Англии над чемпионом страны «Манчестер Сити», тем самым добыв себе путевку на Лигу Европы.