ФИФА накажет немецкую сборную за неспортивное поведение ее сотрудников

Слишком бурные эмоции двух членов немецкой делегации ЧМ – 2018 стали причиной неприятностей для национальной сборной Германии. ФИФА заявило о том, что начинает дисциплинарное расследование инцидента, произошедшего во время матча второго отборочного тура мундиаля между сборными Германии и Швеции.

После того, как немецкий полузащитник Тони Кроос в добавочное время забил победный мяч, пресс-секретарь немецкой команды Ульрих Фойгте и один из менеджеров сборной Георг Бехлау направились в сторону шведской скамейки, выкрикивая обидные слова и делая неуважительные жесты. Их действия едва не привели к серьезному столкновению членов двух команд, поскольку несколько потомков викингов кинулись к обидчикам.

Инцидент попал в телекамеры журналистов, освещавших встречу. И хотя немецкая сборная сразу же после матча извинилась перед соперниками за поведение своих сотрудников, Международная федерация футбола все же собирается наказать немецкую команду за неспортивное поведение. Когда будет вынесено решение, пока что не сообщается.