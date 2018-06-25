Домагой Вида может быть дисквалифицирован за высказывания после матча с Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и член ее тренерского штаба Огнен Вукоевич оказались в центре скандала из-за видео, в котором они посвящают победу своей команды Украине. Сейчас ФИФА рассматривает обстоятельства инцидента и может наказать защитника дисквалификацией и штрафом.

После того, как в результате серии пенальти хорваты вышли в полуфинал ЧМ – 2018, в Сети появилось видео, на котором Вида кричит «слава Украине», а Вукоевич посвящает победу киевскому «Динамо» - в этом клубе оба футболиста играли по несколько лет. Международная федерация футбола, декларирующая принцип «спорт вне политики», приступила к расследованию этого инцидента. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу федерации, ФИФА изучает послематчевые отчеты и собирает «потенциальные доказательства», чтобы разобраться в ситуации. До завершения этой оценки там воздерживаются от комментариев.

Вида, которому, согласно дисциплинарному кодексу, может грозить штраф и дисквалификация на два матча, уже поспешил заявить, что скандальный ролик был просто шуткой. Защитник добавил, что не хотел смешивать политику и футбол.