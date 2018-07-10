Освистанный Вида принес извинения русскому народу

После победы в полуфинале защитник сборной Хорватии Домагой Вида в беседе с журналистами по-русски извинился за резонансное видео.

Напомним, Домагой Вида и Огнен Вукоевич, его товарищ по команде, на видео посвятили победу в игре с российской сборной Украине, а Вида прокричал «Слава Украине». Позже они заявили, что их слова никак не связаны с политикой. Однако ФИФА, рассмотрев их поведение, оштрафовало Вукоевича, а Виде вынесло предупреждение. Кроме того, Хорватский футбольный союз извинился за поведение своего футболиста и тренера, а Вукоевича отстранил от работы с командой.

Однако этим инцидент не был исчерпан. Вчера хорватские болельщики прошли по центру Москвы с огромным «шашечным» баннером с надписью «Спасибо, Россия». А во время полуфинала, который состоялся 11 июля в Лужниках, болельщики освистывали Виду всякий раз, как мяч попадал к защитнику.

Во время послематчевого интервью Вида извинился перед русским народом за неосторожное высказывание. Он заявил, что понимает, что сделал ошибку и извинился еще раз перед русскими людьми. «Это жизнь, - сказал хорватский игрок. – Надо учиться на ошибках».