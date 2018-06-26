ФИФА просят строже наказать швейцарских и хорватских игроков

Славенко Терзич, сербский посол в России, призвал ФИФА строже наказывать участников футбольных соревнований за выходки, имеющие политический подтекст.

По мнению дипломата, которое приводят «Известия», международная федерация футбола должна четко осудить все политические заявления в ходе Чемпионата мира. Терзич считает, что ФИФА должна быть последовательной и «не применять двойные стандарты». Это пойдет на пользу спорту.

Кроме того, стало известно, что организация Sport for all, которая является частью FARE и борется с расизмом и ксенофобией в футболе, подготовила обращение в ФИФА с аналогичным требованием. Глава организации Янис Кузинс выразил мнение, что выходки с политическим подтекстом могут привести к усилению раздоров между народами и стычкам среди болельщиков. Хорвата Виду, помимо предупреждения, нужно оштрафовать за выкрики «Слава Украине». А швейцарцев Джаку и Шакири следует дисквалифицировать на несколько игр, заявил Кузинс. Он также подчеркнул, что подобные инциденты недопустимы, а накал страстей вокруг и после матчей не может служить им оправданием.

Напомним, после матча со сборной России Хорватский футбольный союз вынужден был извиняться за поведение защитника сборной Виды и помощника тренера Вукоевича из-за публикации скандального видео с выкриками «Слава Украине». Вукоевича лишили аккредитации на ЧМ, а Вида получил предупреждение от ФИФА.

Гранит Джака и Джердан Шакири, игроки с косовскими корнями, во время игры швейцарцев со сборной Сербии показали символ албанского орла. Это было расценено как упоминание независимости Косово, которая остается непризнанной Сербией, однако поддерживается Албанией. Оба игрока в результате были оштрафованы.