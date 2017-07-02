ФИФА оштрафовала сборную Аргентины за выходки ее фанатов по итогам матча с Хорватией

Футбольная ассоциация Аргентины заплатит штраф в 105 тысяч швейцарских франков по итогам матча 21 июня с Хорватией. Так ФИФА наказала национальную сборную за дебоши и оскорбительные песенки ее фанатов.

Камеры наблюдения на стадионе в Нижнем Новгороде, где проходил поединок, зафиксировали, как аргентинские фанаты швыряли на поле различные предметы, кричали и пели оскорбительные куплеты в адрес соперника. Кроме того, на видео попал момент, когда под трибунами аргентинцы жестоко избили хорватского болельщика. Глава МВД Аргентины Патрисия Буллрич даже обращалась к российским властям с просьбой депортировать ее сограждан, которых опознали по этой записи. Позже футбольных хулиганов действительно выслали из России. Нарушением установленных ФИФА правил также стал отказ сборной Аргентины от участия в послематчевом интервью.

Не осталась без наказания и другая сторона. ФИФА наложила штраф и на хорватскую команду – футбольная ассоциация этой страны выплатит 13 тысяч франков за ответные драки и оскорбления своих болельщиков.

Напомним, Хорватия выиграла у Аргентины со счетом 3:0, отбросив таким образом аргентинскую сборную на последнее место в группе.