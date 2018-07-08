ФИФА решила оштрафовать Вукоевича за скандальное видео

Огнен Вукоевич не только отстранен от работы с хорватской сборной на ЧМ – 2018, но и заплатит крупный штраф за неспортивное поведение после матча с Россией. Решение о наложении штрафа принял дисциплинарный комитет ФИФА.

В сообщении международной федерации футбола сообщили, что при вынесении решения учли тот факт, что Домагой Вида и Огнен Вукоевич публично извинились за содержание видео, которое они записали после матча ¼ финала со сборной России. Также было принято во внимание, что хорватский футбольный союз накануне принял решение удалить Вукоевича из своего тренерского штаба и отстранить от работы с командой. И все же ФИФА обязало бывшего игрока и теперь уже бывшего помощника тренера сборной Вукоевича выплатить штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков.

Напомним, после победного для своей команды матча ¼ ЧМ Вида и Вукоевич записали видео, в котором посвятили победу Украине. Оно попало в Сеть. В результате хорватскому футбольному союзу пришлось извиняться за поведение своих членов, публичные извинения принесли и сами футболисты. Вида, которому грозила дисквалификация как минимум на 2 матча (что фактически перечеркнуло бы его участие в чемпионате), в результате отделался только официальным предупреждением от ФИФА. Вукоевич оштрафован и отстранен от команды.