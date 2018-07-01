Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки

Легендарный футболист резко высказался о поражении сборной Аргентины от сборной Колумбии.

16 июня в первом матче Кубка Америки-2019 сборная Аргентины уступила со счетом 0:2 сборной Колумбии. К разочарованию болельщиков присоединился и бывший форвард аргентинской сборной Диего Марадона. Футболист любит высказать все, ничего не утаив, и в этот раз тоже поделился с журналистами своим мнением. Легендарный нападающий, не скрывая разочарования, сообщил, что уровень игры сборной крайне низок, и что даже сборная Тонга, занимающая 202 место в рейтинге сборных мира, способна сейчас выиграть у аргентинцев. Марадона вспомнил, как долго и тяжело он с товарищами по команде выстраивал престиж аргентинской сборной, поднимал ее на высшие места, подавая пример миллионам других игроков по всему миру. Сейчас же, по словам спортсмена, футболка сборной ничего не значит для игроков, а потому эти «выродки» ее не достойны.

Диего Марадона становился призером и победителем Чемпионата мира по футболу, а также навсегда вошел в историю, забив рукой гол в ворота сборной Англии , который судья впоследствии засчитал.