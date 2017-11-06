Сборные Аргентины и Португалии приступают к тренировкам в России

Вечером 9 июня самолет сборной Аргентины приземлился в Жуковском. Оттуда команда отправилась в Бронницы – там будет находиться их база на все время ЧМ – 2018.

Для аргентинцев уже подготовлена местная детская спортивная школа олимпийского резерва. Полностью в их распоряжении находится и стадион СДЮШОР, на котором уже в понедельник, 11 мая, подопечные Хорхе Сампаоли собираются провести открытую тренировку. Сампаоли возглавил команду год назад, когда команда оказалась под угрозой вылета из состава участников мундиаля из-за промахов в игре на этапе отборочного турнира. Однако фортуна повернулась лицом к аргентинской команде – по итогам турнира они заняли 3 место в южноамериканской группе и получили путевку на ЧМ-2018.

В составе сборной в Россию прибыл и ее капитан – легендарный Лионель Месси. Он уже успел сделать несколько памятных фотографий с поклонниками из числа пограничников и послушать приветственные речевки болельщиков, встретивших команду в аэропорту. Причем в толпе фанатов были не только россияне, но и несколько земляков футболистов.

На чемпионате аргентинским футболистам предстоит сыграть со сборными Хорватии, Исландии и Нигерии.

Напомним, несколькими часами ранее в Жуковский прилетела сборная Португалии, в том числе и ее капитан Криштиану Роналду. Ей предстоит жить и тренироваться в Кратово. Кстати, по приезду на базу португальцев ожидал приятный сюрприз: в комнатах игроки нашли коллажи из своих детских фото. Судя по постам в Instagram, сюрприз игрокам понравился. Соперниками по группе для команды Португалии станут сборные Испании, Марокко и Ирана.