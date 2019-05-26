Российские системы ПВО С-500 могут работать в ближнем космосе

Сфера их действия намного превышает все те, которыми располагают мировые аналоги, которых, впрочем, пока вообще нет. Эта ракета легко отработает цель, находящуюся за пределами атмосферы.

С-500 получила значительное расширение по типажам целей. Это уже не только баллистические ракеты всех видов. Новейшие российские системы ПВО смогут работать и в ближнем космосе.

Там уже невозможны принципы аэродинамического управления. Естественно, был увеличен и энергопотенциал в локационных средствах.

Ранее Сергей Шойгу сообщал, что С-500 начнут поступать на вооружение уже в 2020 году. Срок эксплуатации этой системы составляет 25 лет.

Системы ПВО С-500 являются новым поколением зенитно-ракетных систем, относящихся к классу «земля-воздух». Однако, у этого комплекса намного расширен спектр возможностей.

В то же время, он способен интегрироваться с системами ПВО, которыми на данный момент вооружена Россия. Таким образом произойдёт формирование единой комплексной системы противовоздушной обороны РФ.

Комплекс С-500 является ответом не только на уже появившиеся угрозы, но и на те, что могут появиться в будущем. Это касается гиперзвукового оружия и аэробаллистических ракет, которые могут появиться у потенциального противника. Свои удары они будут наносить, пользуясь ближним космосом или верхними слоями атмосферы. Новая российская система ПВО уже готова их отразить. Ни одно другое оружие пока к этому не способно.

Таким образом, ВПК России сработал на опережение, что только добавляет ценность созданной системе, относящейся к принципиально новому поколению.

В С-500 используются современные локаторы, в основе которых активные фазированные решётки при отсутствии передающего устройства. Сигнал будет формировать сама антенна. Она станет намного более быстродействующей.

Эти локаторы уже созданы и находятся на своём тестировании.

У усилителей мощность понижена до 27В, что обеспечивает их намного большую безопасность и надёжность в сравнении с электровакуумными приборами, у которых напряжение до 40кВ.

С-500 способен перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, вышедшие на конечную траекторию полёта. В отдельных случаях, это может быть и средний участок.

Помимо того, новая система ПВО способна эффективно бороться с геперзвуковыми крылатыми ракетами, самолётами, беспилотниками, низкоорбитальными спутниками и космическими средствами поражения, в том числе, запущенными с орбитальных платформ.

Радиус поражения нового комплекса российской ПВО – 600 километров. Он способен к одновременному обнаружению и поражению десяти целей, скорость которых составляет до семи километров за секунду.

Впрочем, многие показатели новейшего российского оружия, как и положено, пока держатся с глубочайшем секрете.

В то же время целый ряд государств уже заявили о готовности приобрести С-500 на любых условиях. Впрочем, в ближайшее время Россия на это едва ли пойдёт. Из тех же соображений сохранения тайны.

США уже признали, что в настоящий момент не располагают ничем подобным в сравнении с С-500. Их комплексы Patriot не дотягивают даже до показателей С-400. Эта российская система уже очень охотно покупается в мире.

В том числе её закупила и Турция, совершенно не обращая внимания на осуществляемый со стороны США прессинг. Батареи встанут на боевые позиции уже этой осенью.

Анкара не случайно сделала свой выбор. Российское оружие не только эффективнее, но и намного дешевле американских аналогов.