Жириновский выразил негодование и ушел с заседания Госдумы

Лидер ЛДПР в знак протеста покинул зал заседания. Он объяснил это тем, что парламентарии отказались принять на рассмотрение законопроект его партии.

Владимир Жириновский выразил свое негодование и ушел с заседания Госдумы. Казалось бы, подобные выходки эксцентричного депутата уже давно никого не удивляют, но на данный момент Жириновский был очень раздосадован игнорированием его нового предложения. Партия ЛДПР выступает за упрощенную процедуру получения гражданства России для иностранцев, имеющих русские корни.

Стало известно, что Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект, выдвигаемый Владимиром Жириновским и его партией. Жириновский же считает, что получение гражданства должно быть менее сложной процедурой в случае, если хоть один из родителей у иностранных граждан имеет документальное доказательство своей русской национальности.

Кроме того, Жириновского вывело из себя и то, что данный законопроект был представлен в Госдуме еще в 2016 году. Лидер ЛДПР отметил, что в ряде стран уже давно внесли соответствующие изменения и выдают гражданство, минуя всякие ограничения.