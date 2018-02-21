Жириновский встал на защиту женщин, отказывающихся рожать детей

Родить ребенка – подвиг, на который готовы не все, считает Владимир Жириновский.

Одиозный российский политик, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в РАН, в присущей ему радикальной манере заявил о своей поддержке женщин, не желающих иметь детей.

Женщина имеет равные с мужчиной права, и сама вправе выбирать, чему посвятить свою жизнь, сказал он. По мнению политика, большинство современных женщин, хотят творить, а брак расценивают как крепостное право, пережиток прошлого. Он также отметил огромный процент одиноких людей после 20 лет, у них есть жилье, стабильный доход, но они не хотят вступать в брак, или не нашли себе спутника.

Ранее ЛДПР озвучивала свое предложение по финансовому стимулированию женщин за отказ от аборта. Подчеркивалось, что это всегда будет выбором самой женщины.

Жириновский одобряет браки лишь по любви, но таковыми считает не более 10%.